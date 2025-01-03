База знаний 🌱kvitly
Как добавить ссылку в текст
Чтобы добавить ссылку в любой текст на сайте, выделите слово или сочетание слов
И нажмите в появившемся меню в настройками текста на значок двух звеньев
В поле ведите ссылку на сторонний ресурс или на страницу вашего сайта и поставьте галочку в поле «Открывать в новом окне», если это необходимо.
Нажмите на галочку, чтобы сохранить настройки и опубликуйте сайт.
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