Как добавить ссылку в текст

Чтобы добавить ссылку в любой текст на сайте, выделите слово или сочетание слов

И нажмите в появившемся меню в настройками текста на значок двух звеньев

В поле ведите ссылку на сторонний ресурс или на страницу вашего сайта и поставьте галочку в поле «‎Открывать в новом окне», если это необходимо.

Нажмите на галочку, чтобы сохранить настройки и опубликуйте сайт.