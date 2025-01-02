Как добавить теги H1, H2, H3?

Мы позаботились о том, чтобы все ваши страницы были правильно сверстаны и чтобы вам не пришлось думать о том, где добавить теги и какие они должны быть. В каждом разделе, который вы добавляете на сайт уже предусмотрена верстка, которая соответствует всем требованием поисковых систем.

Также вы можете ознакомиться с интересной статьей на тему возможного количества заголовков на сайте

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