Как добавить Tidio на ваш сайт

Tidio — это платформа для онлайн-чата и чат-ботов. AI-бот может автоматически отвечать до 70% запросов клиентов без вмешательства человека. Это поможет вам привлекать лидов, оказывать поддержку и увеличивать доход.

Чтобы подключить чат на сайт, вам необходимо зарегистрироваться в Tidio.

В личном кабинете вы сможете управлять настройками чата. Следуйте инструкциям ниже, чтобы установить Tidio на ваш сайт:

1. Перейдите на главную страницу Tidio, введите ваш email и пройдите процесс регистрации. Он состоит из нескольких шагов и поможет вам лучше настроить чат.

2. После завершения настройки вы попадёте на страницу установки кода. Если вы её не видите, в системе Tidio перейдите в Настройки (значок шестерёнки в левом меню) → Установка. Выберите Ручная установка. В установочном коде вам понадобится только идентификатор виджета, который находится между …tidio.co/ и .js". Скопируйте его.

3. Перейдите в раздел Управление → Интеграции → Онлайн-консультанты.

4. Найдите интеграцию с Tidio, вставьте скопированный идентификатор и нажмите Включить. 5. Опубликуйте ваш сайт, чтобы изменения вступили в силу.

Теперь чат Tidio появится на вашем сайте 🌱kvitly, позволяя посетителям связываться с вами в реальном времени или общаться с чат-ботом. Вы можете настроить виджет чата в личном кабинете Tidio (изменить приветственные фразы, цвета, язык, поведение чат-бота и другие параметры).