Как добавить видео на обложку

Если вы хотите, чтобы при переходе на сайт вместо фонового изображения начинало проигрываться видео, эта инструкция для вас!

Чтобы добавить видео в качестве фонового изображения, загрузите видеозапись на свой канал в «YouTube» и скопируйте ссылку.

Затем перейдите в редактор и нажмите на кнопку «Настройки» в правом верхнем углу обложки, либо любого другого раздела для которого вы хотите добавить фоновое видео.

Затем нажмите на кнопку «Загрузить» в «Фон раздела»

В окне «Библиотека медиа-элементов» выберите для настройки «Эффект» параметр «Видео» и добавьте в поле «Видео» ссылку на ваше видео.

Если хотите, чтобы воспроизводился отрывок видеозаписи, укажите с какой секунды оно должно начинаться и в какое время заканчиваться.

Сохраните настройки и опубликуйте сайт, а затем перейдите и проверьте воспроизведение фонового видео.

Обратите внимание, что воспроизведение видео не работает в мобильной версии сайта.

Также рекомендуем обязательно добавлять фоновое изображение, которое будет отображаться пока не загрузится фоновое видео.