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Как добавить видео на обложку
Если вы хотите, чтобы при переходе на сайт вместо фонового изображения начинало проигрываться видео, эта инструкция для вас!
Чтобы добавить видео в качестве фонового изображения, загрузите видеозапись на свой канал в «YouTube» и скопируйте ссылку.
Затем перейдите в редактор и нажмите на кнопку «Настройки» в правом верхнем углу обложки, либо любого другого раздела для которого вы хотите добавить фоновое видео.
Затем нажмите на кнопку «Загрузить» в «Фон раздела»
В окне «Библиотека медиа-элементов» выберите для настройки «Эффект» параметр «Видео» и добавьте в поле «Видео» ссылку на ваше видео.
Если хотите, чтобы воспроизводился отрывок видеозаписи, укажите с какой секунды оно должно начинаться и в какое время заканчиваться.
Сохраните настройки и опубликуйте сайт, а затем перейдите и проверьте воспроизведение фонового видео.
Обратите внимание, что воспроизведение видео не работает в мобильной версии сайта.
Также рекомендуем обязательно добавлять фоновое изображение, которое будет отображаться пока не загрузится фоновое видео.
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