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Как добавить видео YouTube
Чтобы добавить на сайт видео с «YouTube», нужно добавить один из разделов, который содержит виджеты.
В редакторе сайта нажмите на кнопку «Добавить раздел»
И выберите раздел с видео «YouTube» из категории «Виджеты».
Как только раздел добавлен на сайт, можно изменить ссылку на видеозапись.
Для этого нужно нажать на видео и в открывшемся окне заменить код видео на свой.
Где найти код для видео
Откройте ваше видео на «YouTube». И нажмите на кнопку «Поделиться».
Выберите пункт «Встроить» и скопируйте код видео, который размещается после знака «=
Добавьте новый код видео в соответствующее поле в редакторе kvitly
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