Виджет «Сообщения сообщества» — это быстрый способ связи с пользователями ВКонтакте прямо на Вашем сайте. Вы сможете ответить клиенту даже после того, как он покинет сайт — сообщения будут отправлены от имени Сообщества.

Чтобы настроить виджет Сообщения сообщества, перейдите на сайт https://vk.com/dev/CommunityMessages

Настройте виджет для нужного сообщества, а затем скопируйте в полученном коде уникальный идентификатор (числовое значение).

Перейдите в раздел «Интеграции» в kvitly, введите полученный код и нажмите кнопку «Включить»

Поздравляем! Теперь вы можете получать сообщения от посетителей вашего сайта ВКонтакте.