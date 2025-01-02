Как изменить название страницы

Чтобы изменить название страницы, перейдите в редакторе в «Страницы сайта», затем нажмите на три точки рядом со страницей, название корой необходимо изменить.

Выберите пункт «‎Настройки»

В настройках напишите название страницы и ее адрес. Обратите внимание, что если в адресе несколько слов, межу ними нужно поставить дефис.