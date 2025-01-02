База знаний 🌱kvitly
Как изменить название страницы
Чтобы изменить название страницы, перейдите в редакторе в «Страницы сайта», затем нажмите на три точки рядом со страницей, название корой необходимо изменить.
Выберите пункт «Настройки»
В настройках напишите название страницы и ее адрес. Обратите внимание, что если в адресе несколько слов, межу ними нужно поставить дефис.
Остались вопросы?
Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
Хотите поговорить с человеком?