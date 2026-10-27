Как копировать раздел

Чтобы скоприровать раздел на текущую страницу сайта или на любую другую страницу сайта, нажмите на кнопку Копировать раздел в правом верхнем углу раздела

Выберите место на текущей странице или на другой странице сайта, и нажмите на кнопку Вставить раздел (кнопка появляется только тогда, когда какой-то из блоков сайта скопирован в буфер)

После нажатия на кнопку раздел появится в выбранном вами месте.