Как копировать страницу

Чтобы копировать страницу, нажмите в в редакторе в меню слева на кнопку «Страницы сайта», а затем, в открывшемся меню нажмите на три точки напротив страницы, которую вы хотите скопировать, и нажмите на кнопку «Скопировать».

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