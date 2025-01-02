База знаний 🌱kvitly
Как копировать страницу
Чтобы копировать страницу, нажмите в в редакторе в меню слева на кнопку «Страницы сайта», а затем, в открывшемся меню нажмите на три точки напротив страницы, которую вы хотите скопировать, и нажмите на кнопку «Скопировать».
Страница появится с писке страниц сайта и у вас будет возможность переключаться между страницами в редакторе.
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