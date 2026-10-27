Как настроить дизайн кнопок и форм

Кнопки и формы можно оформить в едином стиле для всего сайта: выберите готовый вариант или настройте всё под себя. Откройте Дизайн-редактор и перейдите в Настройки стилей.

Выберите раздел Формы и кнопки.

Выберите один из готовых вариантов оформления. Чтобы настроить внешний вид вручную, откройте вкладку Свои настройки.

Изменения применятся ко всем кнопкам и формам на сайте.