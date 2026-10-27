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Как настроить дизайн кнопок и форм
Кнопки и формы можно оформить в едином стиле для всего сайта: выберите готовый вариант или настройте всё под себя. Откройте Дизайн-редактор и перейдите в Настройки стилей.
Выберите раздел Формы и кнопки.
Выберите один из готовых вариантов оформления. Чтобы настроить внешний вид вручную, откройте вкладку Свои настройки.
Изменения применятся ко всем кнопкам и формам на сайте.
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