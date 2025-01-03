Как настроить форму заказа

Самое важное для бизнес-сайтов — это получение заказов. Поэтому мы со всей ответственностью подошли к этому вопросу и разработали специальную систему редактирования форм и управления заказами. В блоках содержащих форму или кнопку, вы можете указывать какой вид формы должен отображаться. По умолчанию отображается форма «Звонок».

Чтобы отредактировать форму или добавить новую, перейдите в раздел «Настройки», а затем выберите «Формы заказов».

И выберите раздел «Формы заказов»

Здесь вы сможете отредактировать существующие формы или добавить новую. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить форму»

Панель управления заказами

Если посетитель сайта заполняет форму, то сообщение отправляется на все адреса электронной почты, которые указаны в интеграции «Почтовые оповещения», а также добавляется в специальную систему управления заказами. В настройках сайта раздел называется «Заказы». Использование это системы удобно при большом количестве заказов, там вы можете менять их статус и следить за обработкой.

Редактор форм в панели управления

Если вам нужна форма отличная от стандартной: больше полей или другие названия, вы можете воспользоваться специальным конструктором форм. В конструкторе форм можно отредактировать существующие и создать новые формы для сайта, используя удобный визуальный инструмент. Там же можно изменить сообщения об ошибках, название формы и ее иконку, чтобы было удобнее ориентироваться из какой формы поступил заказ.

Чтобы добавить поле в существующую форму, нажмите на кнопку «Добавить поле» и выберите нужное из списка. Чтобы изменить название поля и подсказку, нажмите не него и отредактируйте информацию.

Интеграции с другими сервисами

Получение заказа — это важное событие и кроме стандартного оповещения на почту, мы также даем возможность использовать расширения. Уже сейчас вы можете добавить на сайт форму из amoCRM и Мегаплан, а также подключить SMS-оповещения и оповещения в Telegram. В будущем планируем увеличивать количество расширений в которые можно передавать данные о заказах.

Если вы хотите предложить свой сервис, смело пишите на почту help@kvitly.com и мы обязательно учтем ваши пожелания.