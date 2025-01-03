Как настроить меню

На сайте или в магазине вы можете использовать один из двух вариантов меню:

Меню страницы — подходит для оформления одностраничного сайта или лендинга.

— подходит для оформления одностраничного сайта или лендинга. Сквозное меню сайта — используется на многостраничном сайте и отображается на всех страницах.

Меню страницы

Работать с «Меню страницы» очень просто. Добавьте нужные разделы на сайт. В настройках у каждого раздела есть стандартное название, которое и будет отображаться в меню.

Название пункта можно изменить в настройках каждого раздела. Если вам потребуется его отредактировать, нажмите на кнопку «Настройки» в левом верхнем углу рабочей области выбранного раздела. А после, в поле «Название раздела», измените текст.

💡 Обратите внимание, что все пункты меню могут не поместиться, выберите только основные разделы для отображения, либо изменить названия пунктов на более компактные.

Меню сайта

Посмотрите короткое видео о том, как добавить и отредактировать пункты сквозного меню сайта или следуйте инструкции ниже.

Чтобы добавить новый пункт в «Меню сайта», нажмите на кнопку «Настройка меню».

В меню слева нажмите на кнопку «Добавить»

Введите название пункта меню в поле «Заголовок», а затем выберите тип ссылки, по которой необходимо направить пользователя.

Вы можете выбрать ссылку на страницу сайта, добавить ссылку на любой сторонний ресурс, выбрать ссылку на раздел на текущей странице сайта, либо на любой раздел другой страницы сайта.

Все изменения сохраняются автоматически, а чтобы они отобразились на сайте, нажмите на кнопку «Опубликовать сайт»