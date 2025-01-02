Как настроить отправку заявок по СМС

Зарегистрируйтесь на сайте rocketsms.by и получите первые 20 сообщений бесплатно. Затем, перейдите в настройки сайта, раздел «Интеграции», в раздел «Уведомления о заказах» и найдите расширение «РокетСМС».

Нажмите кнопку «Добавить новое письмо». Откройте новое оповещение и напишите название для номера, укажите ваш логин (обычно это УНП) и пароль, который вы получили при регистрации, а также телефон. Обратите внимание на настройку транслитерации сообщений, она позволяет экономить на СМС, переводя текст в ASCII символы. В таком случае, в одну СМС помещается до 140 символов, а при использовании кириллицы только 70!

Кроме очевидных преимуществ транслитерации, существуют и проблемы. Например, если пользователь укажет свой кириллический домен, то он тоже превратится в латиницу. Поэтому, в подобных ситуациях, мы рекомендуем смотреть оригинальный текст в разделе заказов.

После добавления расширения необходимо настроить форму для обратной связи. Для этого перейдите в раздел «Формы заказов» и создайте новую или зайдите в уже существующую. В настройках перейдите в раздел «Автоматизация», включите оповещение, нажмите на кнопку «Сохранить форму» и опубликуйте сайт.

Поздравляем, вы настроили интеграцию и теперь вы будете получить оповещения о заказах через СМС-сообщения.