Как настроить подвал

На сайтах иногда необходимо использовать разделы, которые будут отображаться на всех страницах, либо на большинстве из них. Это очень удобно, ведь это значит, что вам нужно изменить информацию только в одном разделе, после чего она отобразится на всех страницах, где отображается этот раздел.

Одним из таких элементов является подвал. Вы можете использовать его в качестве эталона и отобразить на нужных страницах сайта. А если необходимо изменить какую-то информацию, она поменяется сразу на всех страницах! Кроме того, именно сквозной подвал автоматически отображается в карточках товаров.

Чтобы добавить сквозной подвал, добавьте новый раздел в самый конец страницы сайта, оформите его: добавьте контакты, карту проезда, ссылки на социальные сети или логотипы платежных сервисов. Нажмите на кнопку «Настройки».

В настройках раздела найдите пункт «Эталон подвала» и переведите переключатель в активное состояние.

Теперь раздел является эталоном и будет автоматически отображаться во всех карточках товаров, а чтобы добавить его на другие страницы сайта, необходимо перейти в раздел «Настройка меню» на каждой странице и активировать пункт «Сквозной подвал сайта». В будущем, если у вас возникнет необходимость отредактировать раздел Подвал, просто измените информацию в эталоне и она обновится на всех страницах сайта.