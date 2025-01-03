База знаний 🌱kvitly
Как настроить шрифты
Чтобы выбрать шрифт для сайта, нажмите в меню редактора на кнопку «Настройки стилей»
А затем выбрать раздел «Шрифты»
Здесь вы можете выбрать одно из готовых сочетаний шрифтов для заголовков и основного текста из нашей коллекции, либо подобрать свое сочетание шрифтов из предложенного нашими дизайнерами списка, либо добавить свой шрифт из библиотеки Google fonts.
Наборы шрифтов
Свои настройки
Для каждого шрифта есть возможность настроить насыщенность.
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