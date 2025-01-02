Как отвязать карту

Если вы решили отвязать карту от вашего аккаунта, передите в «Настройки» → «Оплата».

Затем нажмите на кнопку «Отменить подписку». Не пугайтесь, ваш сайт не прекратит работу и все оплаченное время будет доступен, вы лишь удалите данные карты и следующий платеж вам нужно будет внести самостоятельно по карте или через расчетный счет.