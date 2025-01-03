База знаний 🌱kvitly
Как переместить, удалить или скрыть блок?
Чтобы переместить раздел вниз или вверх по на странице, наведите на раздел и нажмите на стрелку вниз или вверх в правом верхнем углу раздела.
Чтобы удалить раздел, нажмите на кнопку корзины в правом верхнем углу.
Чтобы скрыть раздел, нажмите на иконку перечеркнутого глаза в правом верхнем углу
Остались вопросы?
Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
Хотите поговорить с человеком?