Как подключить блог на tmblr

Для начала вам нужно выбрать поддомен, на котором будет располагаться ваш блог (мы рекомендуем blog или news) и добавить расширение, указав этот адрес. Пройти регистрацию в сервисе Tumblr или войти в существующий аккаунт. После этого, создайте блог или выберите существующий из списка. Для создания своего блога нажмите на иконку с изображением человека и перейдите на раздел «Account». В правом разделе, в самом низу, находится вкладка «Blogs» и нажмите на «New»

После, перейдите в настройки его оформления.

В разделе URL-адрес Tumblr следует нажать на карандаш.

И указать адрес, по которому должен открываться ваш блог.

Нажмите «Проверить домен» и если вы все сделали правильно при добавлении расширения, то вы сможете его сохранить.