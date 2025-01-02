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Как привязать карту
Чтобы не забыть внести очередной платеж за подписку, лучше привязать карту, тогда мы сможем автоматически снимать сумму равную выбранной вами подписке.
Чтобы прикрепить карту, перейдите в раздел «Настройки» → «Оплата»
Или на странице «Обзор» в раздел «История платежей»
Затем нажмите на кнопку «Добавить карту»
И введите данные карты на защищенной странице.
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