Как привязать карту

Чтобы не забыть внести очередной платеж за подписку, лучше привязать карту, тогда мы сможем автоматически снимать сумму равную выбранной вами подписке.

Чтобы прикрепить карту, перейдите в раздел «Настройки» → «Оплата»

Или на странице «Обзор» в раздел «История платежей»

Затем нажмите на кнопку «Добавить карту»

И введите данные карты на защищенной странице.