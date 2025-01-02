База знаний 🌱kvitly
Как привязать / отвязать карту?
У нас вы можете легко добавить свою платежную карту, и мы будем автоматически продлевать вашу подписку с выбранной периодичностью. Все настройки можно обновить в разделе с оплатами.
Как работают автооплаты?
Всё совершенно безопасно — мы не храним данные вашей карты у себя, а используем для этого надёжные платежные сервисы: bePaid и ЮKassa. С их помощью мы можем регулярно автоматически проводить оплаты (ежегодно или ежемесячно), чтобы ваш сайт продолжал работать несмотря ни на что.
Как подключить карту?
Перейдите в раздел «Настройки» → «Оплата»
Нажмите на кнопку «Добавить карту» и введите данные карты. Средства с карты будут списываться автоматически в день окончания подписки сайта один раз в месяц или в год, все зависит от выбранной периодичности платежей.
Как отключить карту?
Чтобы отключить карту, нажмите на кнопку «Отменить подписку» (оставшееся оплаченное время не сгорит, сайт будет работать до окончания уже оплаченной подписки)
Остались вопросы?
Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
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