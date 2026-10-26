Как продавать цифровые товары

Электронные книги, шаблоны, чек-листы, видеокурсы можно продавать прямо с сайта, и выдавать их вручную не придётся. После оплаты клиент автоматически получит письмо со ссылкой на покупку.

Настройка займёт около 10 минут.

Перед началом

Загрузите файлы. Подойдёт любое облачное хранилище, например Яндекс Диск или Google Диск. Видеоуроки можно загрузить на YouTube.

💡 Откройте доступ к файлу по ссылке, а видео на YouTube сделайте доступным по ссылке, но не публичным. Тогда материалы увидят только те, кто их купил.

Подключите платёжный сервис. Без него автоматическая отправка письма после оплаты не сработает.

Как это работает

Для каждого цифрового товара нужны своя форма и своё письмо со ссылкой на товар. Клиент оплачивает товар через форму, и система отправляет ему письмо, связанное с этой формой.

Шаг 1. Добавьте раздел с товаром

Добавьте на сайт раздел из категории Услуги.

Шаг 2. Оформите карточку товара

Загрузите фото, добавьте описание и укажите стоимость.

Шаг 3. Создайте письмо со ссылкой на товар

Откройте настройки Писем и создайте отдельное письмо для каждого товара. Вставьте в него ссылку на файл или видео.

Шаг 4. Создайте форму для товара

Откройте настройки Форм.

Добавьте новую форму. Удобнее всего назвать её так же, как товар, чтобы потом не путаться.

Шаг 5. Свяжите форму с письмом

Перейдите на вкладку Автоматизация. В колонке Действия после оплаты отметьте письмо, которое относится к этой форме.

Готово 🎉

Теперь после оплаты клиент сразу получит письмо со ссылкой на покупку.

⚠️ Проверьте, что к каждой форме подключён хотя бы один платёжный сервис.

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