Как сбросить или изменить пароль

Чтобы сбросить пароль, на странице https://kvitly.com/app/login , нажмите «Забыли пароль?»

Введите адрес электронной почты, на которую зарегистрирован ваш аккаунт

И нажмите на кнопку «Сбросить пароль»

Вам на почту придет письмо, в котором нужно будет подтвердить ваше желание сбросить пароль.

После подтверждения наша система сгенерирует новый пароль и пришлет его вам на почту, а вы автоматически будете перенаправлены в кабинет.

При необходимости, пароль можно будет изменить в панели управления.

Для этого перейдите в панель управления и перейдите в раздел «‎Настройки» в левом нижнем углу.

А затем перейдите в раздел «‎Профиль»

Пролистайте страницу до раздела «‎Пароль»

Введите текущий пароль (если не помните, поищите его в почтовом ящике, можно ввести Добро пожаловать в строку поиска)

Затем введите новый пароль и нажмите на кнопку «‎Обновить пароль»