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Как сбросить или изменить пароль
Чтобы сбросить пароль, на странице https://kvitly.com/app/login , нажмите «Забыли пароль?»
Введите адрес электронной почты, на которую зарегистрирован ваш аккаунт
И нажмите на кнопку «Сбросить пароль»
Вам на почту придет письмо, в котором нужно будет подтвердить ваше желание сбросить пароль.
После подтверждения наша система сгенерирует новый пароль и пришлет его вам на почту, а вы автоматически будете перенаправлены в кабинет.
При необходимости, пароль можно будет изменить в панели управления.
Для этого перейдите в панель управления и перейдите в раздел «Настройки» в левом нижнем углу.
А затем перейдите в раздел «Профиль»
Пролистайте страницу до раздела «Пароль»
Введите текущий пароль (если не помните, поищите его в почтовом ящике, можно ввести Добро пожаловать в строку поиска)
Затем введите новый пароль и нажмите на кнопку «Обновить пароль»
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