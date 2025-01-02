База знаний 🌱kvitly
Как сделать многостраничный сайт?
Чтобы создать многостраничный сайт, нужно создать дополнительные страницы и добавить ссылки на эти страницы в меню.
Для многостраничного сайта лучше всего использовать Сквозное меню на всем сайте, так у ваших клиентов будет возможность видеть беспрепятственно перемещаться по страницам сайта и легко находить необходимую информацию.
Ниже вы найдете инструкции по добавлению новых страниц и настройке меню сайта
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