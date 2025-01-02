Как сделать многостраничный сайт?

Чтобы создать многостраничный сайт, нужно создать дополнительные страницы и добавить ссылки на эти страницы в меню.

Для многостраничного сайта лучше всего использовать Сквозное меню на всем сайте, так у ваших клиентов будет возможность видеть беспрепятственно перемещаться по страницам сайта и легко находить необходимую информацию.

Ниже вы найдете инструкции по добавлению новых страниц и настройке меню сайта

Как копировать страницу

Как создать новую страницу

Как настроить меню

Как сделать выпадающее меню

Как настроить подвал