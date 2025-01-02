Как создать аккаунт?

create account.mp4

Чтобы создать новый аккаунт, передите на страницу https://kvitly.com/ и нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно»‎, если у вас еще нет аккаунта и «Войти»‎, если уже регистрировались.

Теперь введите имя и электронную почту, чтобы зарегистрировать новый аккаунт, либо войдите через социальные сети. После регистрации вы попадете на страницу выбора шаблона сайта, а вам на почту придет письмо, в котором вы найдете логин и пароль для входа в аккаунт.

Если хотите изменить пароль, Перейдите в «Настройки»‎.

Затем перейдите в раздел «‎Профиль»

В разделе «‎Пароль», введите старый и новый пароль для входа в аккаунт

change password.mp4

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Электронная почта: help@kvitly.com

Чат на сайте: https://kvitly.com

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