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Как создать аккаунт
Как создать аккаунт?
Чтобы создать новый аккаунт, передите на страницу https://kvitly.com/ и нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно», если у вас еще нет аккаунта и «Войти», если уже регистрировались.
Теперь введите имя и электронную почту, чтобы зарегистрировать новый аккаунт, либо войдите через социальные сети. После регистрации вы попадете на страницу выбора шаблона сайта, а вам на почту придет письмо, в котором вы найдете логин и пароль для входа в аккаунт.
Если хотите изменить пароль, Перейдите в «Настройки».
Затем перейдите в раздел «Профиль»
В разделе «Пароль», введите старый и новый пароль для входа в аккаунт
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Электронная почта: help@kvitly.com
Чат на сайте: https://kvitly.com
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