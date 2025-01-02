Как создать сайт при помощи AI

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Введите название вашей компании и краткое описание (несколько предложений) того, чем вы занимаетесь. После нажмите на кнопку «Cгенерировать сайт‎», либо «‎Отмена», если хотите выбрать готовый шаблон