База знаний 🌱kvitly
Как создать сайт при помощи AI
Чтобы создать сайт при помощи AI, зарегистрируйтесь. После регистрации в разделе выбора шаблона вам будет предложено сгенерировать сайт при помощи AI. Вы можете не пользоваться этой функцией и выбрать уже готовый шаблон из галереи шаблонов.
Введите название вашей компании и краткое описание (несколько предложений) того, чем вы занимаетесь. После нажмите на кнопку «Cгенерировать сайт», либо «Отмена», если хотите выбрать готовый шаблон
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