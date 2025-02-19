Как удалить сайт?

В 🌱kvitly нет возможности удалить сайт самостоятельно. У каждого сайта есть 14-дневный пробный период, после которого сайт переносится в архив и перестает быть доступным по техническому адресу. В будущем вы можете периспользовать архивный сайт для создания нового проекта.

Если у вас накопилось несколько ненужных сайтов и они вам мешают, напишите в поддержку технические адреса ненужных сайтов и менеджер их удалит.

Технический адрес можно узнать в Панели управления в разделе Настройка домена

Но помните, что после удаления, сайты не подлежат восстановлению.