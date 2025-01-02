Человекопонятный URL (или человеко-читаемый URL) — это веб-адрес, который легко читается и понимается человеком. Такие URL-адреса содержат слова, которые описывают содержимое страницы, вместо длинных наборов символов или чисел.

Пример:

Не человекопонятный URL : https://example.com/index.php?id=12345&cat=678

: https://example.com/index.php?id=12345&cat=678 Человекопонятный URL: https://example.com/blog/what-is-seo

Второй вариант гораздо проще понять, потому что сразу видно, о чем страница. В данном случае, это страница блога, которая рассказывает, что такое SEO.

Почему это важно:

Удобство для пользователя: Человекопонятные URL-адреса легче запоминать и делиться ими.

SEO: Поисковые системы (например, Google) предпочитают такие URL, потому что они содержат ключевые слова, которые помогают понять содержание страницы.

Как написать человекопонятный URL:

Используйте ключевые слова: Включите в URL слова, которые описывают содержание страницы.

Разделяйте слова дефисами: Если в URL несколько слов, разделяйте их дефисами (), а не подчеркиваниями (_) или слитно.

Пример: my-article-about-cats, а не my_article_about_cats или myarticleaboutcats.

Избегайте лишних параметров и символов: Убирайте все ненужные символы, числа и параметры, которые не дают никакой информации о содержимом страницы.

Пример: https://example.com/products/red-shoes вместо https://example.com/products.php?id=56&color=red.

Сделайте URL коротким, но информативным: URL должен быть достаточно коротким, чтобы его легко было прочитать и запомнить, но при этом передавать смысл страницы.

Пример хорошего человекопонятного URL:

Плохой URL : https://example.com/product/12345

: https://example.com/product/12345 Хороший URL: https://example.com/products/waterproof-jacket

В этом примере человек сразу понимает, что страница рассказывает о водонепроницаемой куртке.

При создании новых страниц у вас есть возможность указать URL страницы, статья пригодится вам на этом этапе.