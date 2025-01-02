Как указать метатеги Title и Description?

Метатеги Title и Description нужны для того, чтобы кратко и понятно описать содержание страницы для поисковых систем и пользователей.

Title (Заголовок страницы)

Что это? Это заголовок страницы, который отображается в верхней части вкладки браузера и в результатах поиска.

Для чего нужен? Title помогает поисковым системам и пользователям понять, о чем ваша страница. Когда кто-то ищет что-то в интернете, Title — это первое, что он видит в списке результатов. Хорошо написанный Title привлекает внимание и побуждает кликнуть на вашу ссылку.

Пример: Если у вас интернет-магазин, Title может быть таким: "Купить водонепроницаемую куртку — Большой выбор, низкие цены".

Description (Описание страницы)

Что это? Это краткое описание содержания страницы, которое отображается под заголовком в результатах поиска.

Для чего нужен? Description помогает пользователям понять, что они найдут на вашей странице, прежде чем кликнуть по ссылке. Поисковые системы также используют этот текст, чтобы определить, насколько страница соответствует запросу пользователя. Хорошее описание может повысить кликабельность вашей страницы в результатах поиска.

Пример: Description для страницы с курткой может выглядеть так: "В нашем интернет-магазине вы найдете водонепроницаемые куртки для мужчин и женщин по доступным ценам. Быстрая доставка по всей стране."

Почему это важно?

Для пользователей: Помогает быстро понять, о чем страница, и принять решение, кликнуть на ссылку или нет.

Для поисковых систем: Улучшает видимость страницы в результатах поиска и помогает ей лучше ранжироваться.

Как указать Title и Description в 🌱kvitly

Чтобы указать Title и Description, перейдите в раздел «‎Настройки» → «‎Общие настройки»

Заполните поля в разделе Метаинформация о сайте.

Такую информацию можно заполнить для каждой страницы вашего сайта.