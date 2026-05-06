Как я могу удалить сайт?
Самостоятельное удаление сайтов в 🌱kvitly не предусмотрено. Каждый созданный сайт проходит 14-дневный пробный период, после чего автоматически перемещается в архив и становится недоступным по техническому адресу. Архивный сайт можно использовать повторно — как основу для нового проекта.
Если в вашем аккаунте накопились сайты, которые больше не нужны, обратитесь в службу поддержки: укажите технические адреса сайтов, которые хотите убрать, и менеджер удалит их.
Технический адрес каждого сайта можно найти в Панели управления в разделе «Настройка домена».
⚠️ Обратите внимание: удалённые сайты восстановлению не подлежат.
