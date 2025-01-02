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Как загрузить favicon?
Что такое фавикон
Фавикон или favicon — это маленькое изображение, которое отображается во вкладке браузера и в результатах поиска. Это позволяет сделать ваш сайт более узнаваемым для посетителей.
Обычно иконка очень очень похожа на логотип бренда или может содержать какой-то символ, который ассоциируется с вашим брендом.
Для чего нужен фавикон
Фавикон помогает вашим клиентам найти сайт среди вкладок в браузере. Работает на узнаваемость.
Повышает доверие к сайту
Внимание к деталям при оформлении сайта вызывает доверие. Поэтому стоит уделить несколько минут вашего времени, создать иконку и добавить ее в настройки сайта.
Увеличивает посещаемость
Согласитесь, что вы скорее перейдете в поиске на сайт, возле которого будет красоваться симпатичная яркая иконка, а не пустое место и текст.
Как создать иконку
Иконка очень маленькая, всего 16 на 16 пикселей, поэтому просто загрузить какую-нибудь фотографию будет не достаточно. На. таком маленьком изображении сложно будет рассмотреть детали.
Поэтому стоит взять логотип или элемент логотипа, который ассоциируется с брендом.
Требования «Яндекс» к фавиконке
Размер: 120 * 120 пикселей, 32 * 32 или 16 * 16.
Формат: SVG (рекомендуемый), ICO, GIF (без анимации), JPEG, PNG, BMP.
Подробнее о фавиконках можно почитать на сайте Яндекс
Требования Google к фавиконке
Размер: кратный 48 — 144 * 144, 96 * 96, 48 * 48. Загружать файл 16*16 не рекомендуется.
Формат: SVG, ICO, GIF (без анимации), JPEG, PNG.
Подробнее о фавиконках можно почитать на сайте google
Где можно сделать иконку
Рисовать иконку вручную совсем не обязательно, для этого есть специальные сервисы. Вы загружаете изображение, а на выходе получаете готовую иконку в нужном формате.
Favicon Generator for perfect icons on all browsers
The ultimate favicon generator - Favic-o-Matic
Как добавить фавикон на сайт
Чтобы добавить фавикон на сайт, перейдите в раздел «Настройки»
Выберите раздел «Общие настройки»
Пролистайте страницу до пункта «Фавикон»
И нажмите на кнопку «Выбрать файл» и загрузите подготовленное изображение с компьютера.
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