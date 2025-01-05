Хуткi Грош платежи по карте и ЕРИП

Простой прием платежей с использованием системы единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП) от сервиса Хуткi Грош. Для интернет-магазинов или сайтов без корзины покупок.

Чтобы подключить прием онлайн-платежей через ЕРИП с помощью сервиса Хуткi Грош нужно, чтобы у вас уже был создан сайт и подключен домен.

Если сайт и домен уже готовы, переходите к следующему шагу: скачайте одну из предложенных анкет – для индивидуальных предпринимателей или для юридических лиц и заполните её.

Отправьте анкету и копию свидетельства о государственной регистрации на почту нашей технической поддержки help@kvitly.com и укажите в теме письма “заявка на подключение ЕРИП”. После отправки анкеты с вами в течение часа свяжется специалист сервиса Хуткi Грош и подробнее расскажет о следующих шагах. Весь процесс подключения платежей через ЕРИП займет около полутора недель с момента подачи заявки. Хуткi Грош заключит с вами договор и передаст необходимые данные: Логин (выдается при заключении договора), Пароль (предоставляется при заключении договора), Код услуги ЕРИП (присваивается после заключения договора), Путь в дереве ЕРИП (нужен для инструкций по оплате).

После получения всех необходимых сведений перейдите в настройки сайта, раздел «Интеграции» → вкладка «Прием платежей» и введите поисковую строку сверху «ЕРИП» или «Хуткi Грош». Затем найдите среди расширений нужное.

Заполните все поля и нажмите «Включить». Информацию для подключения оплаты через ЕРИП предоставит менеджер, также её можно будет найти в личном кабинете на главном сайте сервиса.

Поздравляем, расширение успешно установлено!

Чтобы до конца настроить платежи надо перейти в настройки сайта, в раздел «Формы заказов» и создать новую форму или отредактировать старую. В нее добавьте обязательное для заполнения поле «Электронная почта».

В этой же форме перейдите во вкладку «Оплата» и выберите способы оплаты, которыми можно будет оплатить заказ. Затем укажите стоимость услуги и валюту, нажмите на кнопку «Сохранить».

Далее прикрепите созданную форму к кнопке на сайте, сохраните и опубликуйте изменения. Теперь при нажатии на кнопку появится окно для заполнения данных, внизу надо поставить галочку «Оплатить заказ онлайн».

Через несколько секунд после нажатия на кнопку «Отправить» появится окно для оплаты. При выборе оплаты через систему ЕРИП сформируется счет и будет предложено несколько способов оплаты, в которых размещается подробная инструкция с указанием пути в дереве ЕРИП.

Настройка платежной системы завершена. Теперь вам будут приходить уведомления после успешной оплаты заказов.