Краткая инструкция для клиентов

Как войти в аккаунт 🌱kvitly

Для того, чтобы зайти в панель управления сайта необходимо перейти на главную страницу и в верхнем углу нажать «Войти», затем ввести e-mail от вашего аккаунта и пароль, который мы отправили вам сразу после регистрации аккаунта. Пароль генерируется системой автоматически и представляет собой странное слово состоящее из нескольких слогов.

Вход — https://kvitly.com/

Логин — ваш e-mail

Пароль — известен только вам, приходит на почту в письме

Если вы забыли или потеряли пароль — при входе в 🌱kvitly нажмите «Сбросить пароль» — на вашу почту придет письмо с подтверждением сброса пароля, после чего в новом письме вы найдете новый пароль. Запомните его или сохраните в браузере.

https://www.youtube.com/watch?v=8mjQGuEgxBE

Панель управления

В Панели управления у вас есть полный доступ ко всем настройкам сайта. Вы можете редактировать всю размещенную информацию, просматривать встроенную статистику, управлять заказами и адресом сайта, редактировать формы, подключать расширения и сервисы продвижения, видеть информацию о вашем сайте.

Редактор

Чтобы попасть в редактор сайта, необходимо в панели управления 🌱kvitly выбрать сайт, который вы хотите отредактировать и нажать «Редактировать». Сайт (или страница) сайта в редакторе выглядит так же, как и в интернете. Каждый сайт состоит из уже готовых разделов, в которых можно менять информацию (текст, изображения), добавлять новые разделы, менять их местами и т.д.

Все изменения, которые вы вносите на сайт в редакторе сохраняются автоматически, а чтобы отобразить их на сайте нажмите на кнопку «Опубликовать сайт».

Интеграции

В 🌱kvitly уже реализовано множество интеграций с сервисами, с которыми можно ознакомиться в разделе «Интеграции». Буквально за минуту можно подключить онлайн-чат, виджет обратного звонка, продвинутую статистику, CRM-систему и т.д. Для этого найдите необходимую интеграцию и ознакомьтесь с инструкцией, а затем подключите расширение и опубликуйте сайт. Стоит обратить внимание, что на разных тарифных планах вам доступен разный набор интеграций.

Управление заказами

На сайт можно добавить несколько форм заказов для сбора номеров телефонов или e-mail потенциальных клиентов. Настроить эти формы можно в панели управления в разделе «Настройка форм», попасть в него можно из раздела «Обзор». Все уведомления о заказах через сайт приходят на вашу почту, а для тарифных планов «Базовый» и «Продвинутый» и во внутреннюю систему управления заказами (также на этих тарифных планах можно подключить уведомления о заказах через sms или telegram в разделе «Интеграции»)

Адрес сайта

В панели управления в разделе «Настройка домена» можно управлять вашим адресом сайта. По-умолчанию в 🌱kvitly каждый сайт имеет технический адрес вида *********.kvitly.site, который знаете только вы и служба поддержки. Все остальные, в том числе и поисковые роботы, будут знать ваш сайт только по домену, который вы прикрепите к вашему сайту. К одному сайту, при необходимости, можно добавить несколько доменов.

Реферальная программа

В 🌱kvitly действует реферальная программа, с помощью которой можно получать бесплатные месяцы подписки для вашего сайта. Делитесь уникальной реферальной ссылкой с вашими друзьями и знакомыми.

Статистика сайта

К каждому сайту и магазину в 🌱kvitly уже подключена внутренняя система статистики, с которой можно ознакомиться в разделе «Вся статистика». (Просмотры — количество просмотренных страниц на сайте, визиты — количество уникальных посетителей, посетители — количество не уникальных посетителей). Попасть в этот раздел можно со страницы «Обзор». Также каждый месяц мы дополнительно будем присылать вам отчеты.

Продвижение

В панели управления 🌱kvitly можно добавить информацию для поисковых роботов, которая будет отображаться в поисковой выдаче. Это можно сделать в разделе «Настройки» → «Общие настройки».

Рекомендуем продвигать и привлекать клиентов на ваш сайт всеми возможными способами — контекстной и таргетированной рекламой, партнерскими программами, наружной рекламой и т.д.

Тарифные планы и оплата

В 🌱kvitly есть несколько тарифных планов — «Стартовый», «Базовый» и «Продвинутый» — подробнее обо всех возможностях можно прочитать в разделе «Тарифы» на сайте. В разделе «Обзор» видно, на каком тарифном плане размещается ваш сайт и срок его окончания. При необходимости можно изменить тарифный план, при этом срок размещения автоматически пересчитается в зависимости от новых условий.

Оплатить подписку можно любым удобным способом: картой, через ЕРИП, на расчетный счет.