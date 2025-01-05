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Mail.Ru для бизнеса — корпоративный почтовый сервер
Mail.Ru для бизнеса — корпоративный почтовый сервер
Для подключения Mail.Ru в качестве внешнего почтового сервера, вам нужно перейти на сайт Mail.Ru для бизнеса и ввести адрес вашего сайта. Обратите внимание, что вы должны быть авторизированы под существующим аккаунтом Mail.Ru.
После этого вы попадете на экран подтверждения адреса сайта, там вам нужно выбрать закладку «Мета-тег» и взять оттуда ключ для подтверждения адреса. Именно его следует ввести в настройках расширения или передать вашему менеджеру.
После добавления расширения, вы сможете добавить нужные почтовые ящики в разделе «Пользователи».
Войти в свой ящик вы сможете по адресу mail.вашдомен.бай или введя полный адрес вашего ящика на главной странице Mail.Ru.
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