Mail.Ru для бизнеса — корпоративный почтовый сервер

Для подключения Mail.Ru в качестве внешнего почтового сервера, вам нужно перейти на сайт Mail.Ru для бизнеса и ввести адрес вашего сайта. Обратите внимание, что вы должны быть авторизированы под существующим аккаунтом Mail.Ru.

После этого вы попадете на экран подтверждения адреса сайта, там вам нужно выбрать закладку «Мета-тег» и взять оттуда ключ для подтверждения адреса. Именно его следует ввести в настройках расширения или передать вашему менеджеру.

После добавления расширения, вы сможете добавить нужные почтовые ящики в разделе «Пользователи».

Войти в свой ящик вы сможете по адресу mail.вашдомен.бай или введя полный адрес вашего ящика на главной странице Mail.Ru.

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