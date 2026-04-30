Настройка корпоративной почты через Google Workspace
Google Workspace — платный сервис для создания корпоративной почты на собственном домене. Перед началом настройки ознакомьтесь с актуальными тарифными планами для вашего региона. После регистрации вам будет доступен 14-дневный бесплатный пробный период.
Регистрация и начальная настройка
1. Перейдите на сайт Google Workspace и пройдите регистрацию — в процессе потребуется заполнить короткую анкету.
2. Введите домен вашего сайта и нажмите «Далее».
3. Придумайте название почтового ящика — это может быть ваше имя, фамилия или общий адрес: hello, info, help и т. д. Задайте надёжный пароль и нажмите «Принять и продолжить».
Выбор тарифного плана
4. На следующем шаге выберите подходящий тарифный план. Оплата на этом этапе не списывается, однако потребуется привязать карту. После окончания пробного периода с неё автоматически спишется стоимость первого месяца использования сервиса.
Подтверждение прав на домен
5. Нажмите «Начать», чтобы перейти к настройке домена. Отметьте галочкой пункт «У меня другой регистратор домена».
6. Скопируйте код из поля «Значение» — он потребуется для подтверждения прав.
7. В панели управления сайтом перейдите в Интеграции → Подтверждение прав, найдите расширение «Google Search Console (Домен)» и вставьте скопированный код в поле «Идентификатор».
8. Нажмите «Включить» и опубликуйте сайт.
9. Вернитесь в Google Workspace и нажмите «Подтвердить».
Завершение настройки
После успешного подтверждения прав на домен вы сможете добавить DKIM-подпись для вашего почтового адреса — это повысит доставляемость писем и защитит почту от подделки.
