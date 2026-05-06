Настройка меню на сайте
При создании сайта вам доступны два типа навигации — выбор зависит от структуры вашего проекта:
- Меню страницы — оптимальное решение для лендингов и одностраничных сайтов.
- Сквозное меню сайта — подходит для многостраничных ресурсов и отображается на каждой странице.
Меню страницы
Принцип работы прост: каждый добавленный на сайт раздел автоматически появляется в меню под своим стандартным названием.
Если нужно изменить название пункта, кликните на кнопку «Настройки» в левом верхнем углу нужного раздела, перейдите во вкладку «Навигация» и отредактируйте текст в поле «Название раздела для навигации».
💡 Если пунктов много, оставьте в меню только ключевые разделы или сократите их названия — это сделает навигацию аккуратнее и удобнее для пользователей.
Меню сайта
Для управления сквозным меню нажмите «Меню и подвал» и перейдите в раздел «Пункты меню».
Чтобы создать новый пункт, нажмите «Добавить пункт меню», раскройте его настройки и введите название.
Далее укажите, куда будет вести этот пункт. Доступны четыре варианта назначения:
- Внешняя ссылка — для перехода на сторонний ресурс.
- Страница этого сайта — выберите нужную страницу из списка.
- Раздел на странице этого сайта — укажите конкретную страницу и раздел на ней.
- Категория товара — доступно при наличии каталога с товарами.
Все внесённые изменения сохраняются в автоматическом режиме. Чтобы обновлённое меню появилось на сайте, нажмите кнопку «Опубликовать сайт».
