База знаний 🌱kvitly
Настройка MX и TXT-записей для почты на домене
Чтобы корпоративная почта работала на вашем домене, необходимо добавить соответствующие DNS-записи. Для этого откройте «Настройки» → «Управление DNS-записями».
Нажмите кнопку «Добавить новую запись».
Как правило, для подключения почтового клиента требуется создать две MX-записи и одну TXT-запись. Точные значения для каждой из них нужно уточнять у вашего почтового провайдера — у большинства хостеров есть подробные инструкции по настройке.
При добавлении MX-записи заполните поля следующим образом:
- в поле «Домен» укажите @
- в поле «Значение» введите адрес сервера, который указан в настройках вашей почты
Повторите это для каждой MX-записи, после чего аналогичным образом добавьте TXT-запись согласно инструкции провайдера.
