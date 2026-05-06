Чтобы корпоративная почта работала на вашем домене, необходимо добавить соответствующие DNS-записи. Для этого откройте «Настройки» → «Управление DNS-записями».

Нажмите кнопку «Добавить новую запись».

Как правило, для подключения почтового клиента требуется создать две MX-записи и одну TXT-запись. Точные значения для каждой из них нужно уточнять у вашего почтового провайдера — у большинства хостеров есть подробные инструкции по настройке.

При добавлении MX-записи заполните поля следующим образом:

в поле «Домен» укажите @

в поле «Значение» введите адрес сервера, который указан в настройках вашей почты

Повторите это для каждой MX-записи, после чего аналогичным образом добавьте TXT-запись согласно инструкции провайдера.