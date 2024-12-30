Настройка сайта после его создания

Как заполнить информацию для поисковых роботов

Чтобы поисковые системы высоко оценили ваш сайт, необходимо, чтобы вся информация, размещенная на нем была уникальной, а также чтобы была заполнены SEO-настройки (title, description и keywords)

Для этого необходимо:

в панели управления 🌱kvitly перейдите в раздел «Настройки»

выберите «Общие настройки»

заполните «Название сайта» и «Заголовок страниц» (в SEO это называется title) — эта информация будет отображаться во вкладке браузера. Оптимальная длинна заголовка 80 символов, например «СтройСайт.Бел» — «Строительные материалы по доступным ценам»

(в SEO это называется title) — эта информация будет отображаться во вкладке браузера. Оптимальная длинна заголовка 80 символов, например «СтройСайт.Бел» — «Строительные материалы по доступным ценам» заполните «Описание страниц» (в SEO это называется description) — это информация, которая которая будет отображаться в результатах поиска. Достаточно 2-3 предложения, например «Мы занимаемся продажей строительных материалов по низким ценам и с доставкой прямо на дом …. »

(в SEO это называется description) — это информация, которая которая будет отображаться в результатах поиска. Достаточно 2-3 предложения, например «Мы занимаемся продажей строительных материалов по низким ценам и с доставкой прямо на дом …. » заполните «Ключевые слова для сайта» (в SEO это называется keywords) — эта информация не будет отображаться в результатах поиска, но нужна поисковым роботам, чтобы быстрее проиндексировать сайт. Введите в поле ключевое слово или словосочетание и нажмите ввод, чтобы оно добавилось, например «Строительные материалы, газосиликатные блоки, купить стройматериалы, стройматериалы Минск, стройматериалы Беларусь… »

Как сообщить поисковым системам о вашем сайте

У Яндекса и Google есть специальные сервисы, которые позволяют «увидеть» ваш сайт глазами поисковых систем. Это сервисы Яндекс.Вебмастер и Google Search Console. Рекомендуем установить оба сервиса, тем более в 🌱kvitly это можно сделать буквально в 1 нажатие.

Для этого необходимо:

в панели управления 🌱kvitly в боковом меню найдите раздел «Интеграции»

выберите «Подтверждение прав» и установите все доступные интеграции

Установив эти расширения, вы сообщите поисковым системам о том, что появился новый сайт, а они его быстро проиндексируют. В течение двух недель ваш сайт появится в Google, а в Яндекс процедура индексации может занять до месяца.

Как настроить статистику и аналитику сайта

В 🌱kvitly есть встроенная система статистики. В панели управления в разделе «Обзор», вы можете увидеть активность на вашем сайте за последний месяц, чтобы просмотреть более подробную статистику, нажмите «Вся статистика». Дополнительно мы рекомендуем установить бесплатные системы статистики и аналитики от поисковых систем — Яндекс.Метрика и Google Analytics.

Для этого нужно:

в панели управления 🌱kvitly в боковом меню найдите раздел «Интеграции»

перейдите в раздел «Счетчики посещений»

добавьте счетчики посещений, следуя инструкциям по настройке

Как проверить работу заявок с сайта

Все заявки, которые посетители отправляют вам с сайта, автоматически попадают в раздел «Заказы» и дублируются на электронную почту, на которую зарегистрирован ваш аккаунт в 🌱kvitly. Рекомендуем отправить тестовый заказ для проверки, чтобы не упустить ни одной заявки.

Для этого нужно:

перейдите на ваш сайт и отправьте заявку через любую форму, как будто вы обычный посетитель

в панели управления 🌱kvitly в боковом меню перейдите в раздел «Заказы» и проверьте пришел ли заказ.

чтобы изменить форму заказа или добавить новую, перейдите в раздел «Настройки форм» в разделе «Обзор».

перейдите в вашу электронную почту и проверьте пришли ли письма с уведомлениями о заказах. Если письмо не придет в течение 10-15 минут, проверьте папку спам или другие разделы для входящих писем вашей почты. Если заказов нет, напишите в поддержку 🌱kvitly и мы обязательно поможем вам разобраться в чем может быть проблема.

Как установить расширения и виджеты

Практически ни один сайт не работает без подключения дополнительных расширений или виджетов. Это могут быть онлайн-консультанты для сайта, CRМ-системы для сбора заявок и множество других. В 🌱kvitly мы подготовили интеграции со множеством полезных сервисов. Это значит, что добавить такое расширение или виджет на сайт вы можете всего в одно нажатие.

Несколько рекомендованных расширений.

SSL-сертификат — защищенный протокол для передачи данных между сайтом и посетителями сайта. Улучшает доверие поисковых систем (доступно только на тарифном плане «Бизнес»)

Yclients — сервис для онлайн-записи. Идеально подходит для тех, кому нужно онлайн-бронирование.

Эти и другие расширения можно установить в панели управления 🌱kvitly в разделе

«Интеграции» буквально за несколько минут. Для каждого расширения мы подготовили подробную инструкцию.