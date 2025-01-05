Ограничение доступа по IP адресу

Благодаря интеграции, вы можете ограничить доступ к своему сайту для пользователей, заходящих на ваш сайт с определенных «‎IP-адресов»‎. Такая функция может пригодиться в случае, если кто-то решит заспамить вас заказами, например.

Чтобы добавить ограничение по IP-адресу, необходимо перейти в раздел «‎Настройки»‎ и найти «‎Ограничение доступа»‎ «‎Ограничение по IP-адресу»‎

Обратите внимание, что к сайту обязательно должен быть подключен домен.

Нажмите на кнопку «‎Включить»‎

Чтобы «‎Запретить доступ пользователям с какого-либо IP-адреса, введите его в поле Запрещенные адреса и нажмите «‎Enter»‎ на клавиатуре. Если таких адресов несколько, повторите процедуру несколько раз.

В случае если вам необходимо разрешить доступ клиентам только с определенных «‎IP-адресов, необходимо сначала заблокировать все адреса. Для этого в поле Запрещенные адреса напишите all и нажмите «‎Enter»‎ на клавиатуре, а затем в поле Разрешенные адреса внесите список разрешенных «‎IP-адресов.

Нажмите кнопку «‎Сохранить»‎. Готово, теперь ваш сайт смогут просматривать пользователи только с разрешенными IP-адресами.