Онлайн-чат Chatra: подключение к сайту

Chatra — удобный инструмент для общения с посетителями сайта в режиме реального времени. Чтобы начать работу, перейдите на сайт https://chatra.io/ru/ и создайте аккаунт, указав адрес электронной почты.

После регистрации на указанный e-mail поступит письмо со ссылкой для создания пароля — перейдите по ней и задайте пароль для входа в систему.

Как только пароль будет установлен, вы автоматически окажетесь в панели управления аккаунтом.

В левом боковом меню выберите раздел Chat widget — здесь находится код виджета, который потребуется для установки на сайт.

Откройте редактор 🌱kvitly, найдите в списке расширений Chatra, вставьте скопированный код в соответствующее поле и нажмите кнопку «Включить».

Готово — виджет чата подключён к вашему сайту. Теперь вы можете общаться с клиентами в онлайн-режиме прямо из интерфейса Chatra.