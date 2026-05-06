База знаний 🌱kvitly
Автоматическая оплата подписки: подключение и управление
Чтобы ваш сайт работал без перебоев, можно настроить автоматическое продление подписки — тогда платёж будет проходить в нужный день без каких-либо действий с вашей стороны. Управлять всеми параметрами оплаты можно в соответствующем разделе настроек.
Безопасность платежей
Данные вашей карты не хранятся на наших серверах. Для проведения автоматических списаний мы используем проверенные платёжные сервисы — bePaid и ЮKassa. Именно они обеспечивают безопасное регулярное списание средств с выбранной вами периодичностью: раз в месяц или раз в год.
Как привязать карту?
Откройте «Настройки» → «Оплата»
Нажмите кнопку «Добавить карту». Введите платёжные данные на защищённой странице. После привязки средства будут списываться автоматически в день окончания текущего периода подписки — в зависимости от выбранного тарифа: ежемесячно или ежегодно.
Как отвязать карту?
Для отключения автоплатежа нажмите кнопку «Отменить подписку». Уже оплаченное время при этом не сгорает — сайт продолжит работу до конца текущего оплаченного периода.
