Чтобы ваш сайт работал без перебоев, можно настроить автоматическое продление подписки — тогда платёж будет проходить в нужный день без каких-либо действий с вашей стороны. Управлять всеми параметрами оплаты можно в соответствующем разделе настроек.

Безопасность платежей

Данные вашей карты не хранятся на наших серверах. Для проведения автоматических списаний мы используем проверенные платёжные сервисы — bePaid и ЮKassa. Именно они обеспечивают безопасное регулярное списание средств с выбранной вами периодичностью: раз в месяц или раз в год.

Как привязать карту?

Откройте «Настройки» → «Оплата»

Нажмите кнопку «Добавить карту». Введите платёжные данные на защищённой странице. После привязки средства будут списываться автоматически в день окончания текущего периода подписки — в зависимости от выбранного тарифа: ежемесячно или ежегодно.

Как отвязать карту?

Для отключения автоплатежа нажмите кнопку «Отменить подписку». Уже оплаченное время при этом не сгорает — сайт продолжит работу до конца текущего оплаченного периода.