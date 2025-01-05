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Pinterest. Подтверждение прав на сайт
Чтобы подтвердить права на сайт в Пинтерест, у вас должен быть бизнес-аккаунт. Вы можете конвертировать уже имеющийся обычный аккаунт в бизнес, либо зарегистрировать новый, перейдя по ссылке.
После успешной авторизации, перейдите в настройки бизнес-аккаунта
И нажмите на кнопку Веб-сайт не подключен
Затем нажмите на кнопку Подтвердить. И скопируйте код из раздела Добавить тег HTML из раздела content
Перейдите во вкладку с редактором kvitly и в поле возле интеграции pinterest введите скопированный код и нажмите на кнопку Включить
Затем перейдите во вкладку с pinterest и нажмите кнопку Продолжить и введите в поле адрес своего сайта и нажмите на кнопку Подтвердить право собственности на сайт.
После подтверждения рядом со всеми пинами, сохраненными с вашего сайта, будет отображаться изображение вашего профиля. Кроме того, вы получите доступ к аналитике для и сможете узнать, что именно люди сохраняют с вашего сайта.
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