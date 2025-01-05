Pinterest. Подтверждение прав на сайт

Чтобы подтвердить права на сайт в Пинтерест, у вас должен быть бизнес-аккаунт. Вы можете конвертировать уже имеющийся обычный аккаунт в бизнес, либо зарегистрировать новый, перейдя по ссылке.

После успешной авторизации, перейдите в настройки бизнес-аккаунта

И нажмите на кнопку Веб-сайт не подключен

Затем нажмите на кнопку Подтвердить. И скопируйте код из раздела Добавить тег HTML из раздела content

Перейдите во вкладку с редактором kvitly и в поле возле интеграции pinterest введите скопированный код и нажмите на кнопку Включить

Затем перейдите во вкладку с pinterest и нажмите кнопку Продолжить и введите в поле адрес своего сайта и нажмите на кнопку Подтвердить право собственности на сайт.

После подтверждения рядом со всеми пинами, сохраненными с вашего сайта, будет отображаться изображение вашего профиля. Кроме того, вы получите доступ к аналитике для и сможете узнать, что именно люди сохраняют с вашего сайта.