Почему favicon нe отображается в рекламе?

Может случиться такое, что вы загрузили favicon, а в рекламных объявлениях он не отображается. Это значит, что у рекламного сервиса есть свои требования и нужно воcпользоваться инструкцией и загрузить изображение отдельно.

С помощью объектов с информацией о компании вы можете добавить в текстовые объявления название и логотип своей компании. Они будут видны как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Это позволит вам использовать капитал бренда для привлечения новых клиентов и укрепления отношений с существующими.