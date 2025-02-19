Информация на сайте обновляется сразу после того, как вы его опубликовали. Если так случилось, что вы добавили все, что хотели, опубликовали сайт, перешли на страницу, а изменений нет, значит, скорее всего, это кэш вашего браузера

Что такое кэш браузера и почему его нужно обновлять?

Кэш браузера — это временное хранилище файлов, таких как изображения, стили и скрипты, которые браузер сохраняет для ускорения загрузки сайтов при повторных посещениях. Это позволяет страницам загружаться быстрее, но может привести к тому, что вы будете видеть устаревшую информацию или некорректное отображение контента. Чтобы избежать подобных проблем, периодически стоит очищать кэш и загружать актуальные данные.

Как быстро обновить кэш?

Самый быстрый способ обновить кэш — перезагрузить страницу с принудительным обновлением. Это заставит браузер загрузить свежую версию сайта без очистки всего кэша.

На Windows и Linux : нажмите CTRL + F5

: нажмите На macOS (Safari): нажмите Command + R

После этого страница перезагрузится, и вы увидите актуальный контент. Если проблема остается, попробуйте зайти на сайт с устройства или браузера, в котором вы ранее не открывали сайт.

Если и это не помогло, напишите в поддержку и мы обязательно разберемся в чем проблема.