База знаний 🌱kvitly
Почему после публикации на сайте не видно изменений?
Информация на сайте обновляется сразу после того, как вы его опубликовали. Если так случилось, что вы добавили все, что хотели, опубликовали сайт, перешли на страницу, а изменений нет, значит, скорее всего, это кэш вашего браузера
Что такое кэш браузера и почему его нужно обновлять?
Кэш браузера — это временное хранилище файлов, таких как изображения, стили и скрипты, которые браузер сохраняет для ускорения загрузки сайтов при повторных посещениях. Это позволяет страницам загружаться быстрее, но может привести к тому, что вы будете видеть устаревшую информацию или некорректное отображение контента. Чтобы избежать подобных проблем, периодически стоит очищать кэш и загружать актуальные данные.
Как быстро обновить кэш?
Самый быстрый способ обновить кэш — перезагрузить страницу с принудительным обновлением. Это заставит браузер загрузить свежую версию сайта без очистки всего кэша.
- На Windows и Linux: нажмите CTRL + F5
- На macOS (Safari): нажмите Command + R
После этого страница перезагрузится, и вы увидите актуальный контент. Если проблема остается, попробуйте зайти на сайт с устройства или браузера, в котором вы ранее не открывали сайт.
Если и это не помогло, напишите в поддержку и мы обязательно разберемся в чем проблема.
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