Подключение Bing Webmaster Tools

Bing Webmaster Tools — инструмент для мониторинга индексации сайта в поисковой системе Bing. С его помощью можно отслеживать, как поисковик обходит ваши страницы, находить и устранять технические ошибки, а также проверять общую доступность ресурса.

Регистрация и вход

Откройте сайт Bing Webmaster Tools и войдите в систему. Для авторизации подойдёт учётная запись Microsoft или аккаунт Google.

Добавление сайта

После входа система предложит указать адрес вашего сайта. Введите его и нажмите Add.

Получение кода подтверждения

Откроется страница с вариантами подтверждения прав на сайт. Выберите способ HTML Meta Tag — скопируйте значение из атрибута content.

Подключение в панели управления

Вставьте скопированное значение в соответствующее поле в разделе интеграций вашего сайта и нажмите «Включить».

Завершение настройки

Опубликуйте изменения на сайте. После публикации вернитесь в Bing Webmaster Tools и обновите страницу — если всё настроено верно, откроется панель управления с данными о вашем ресурсе.