Подключение CookieYes к сайту

CookieYes — сервис для управления согласием пользователей на использование cookie-файлов. Он позволяет разместить на сайте баннер, соответствующий требованиям законодательства о персональных данных.

Перейдите на сайт CookieYes и создайте аккаунт — для этого понадобится email, адрес сайта и пароль. На этапе регистрации система запросит платёжные данные: этот шаг обязателен, однако после его прохождения вы сможете выбрать бесплатный тарифный план.

Установка баннера

1. Войдите в личный кабинет CookieYes. Настройте внешний вид баннера и выберите способ установки — «Установить вручную на сайт».

2. После выбора ручной установки на экране появится код скрипта. Найдите в нём идентификатор вашего скрипта CookieYes — он расположен между фрагментами ...client_data/ и /script.js.

3. Скопируйте этот идентификатор. Если вы закрыли окно с кодом, вернуться к нему можно в любой момент через кнопку Get installation code в панели управления CookieYes.

4. В панели управления вашим сайтом откройте раздел Интеграции → Управление cookie-файлами.

5. Найдите интеграцию CookieYes, вставьте скопированный идентификатор в поле «Идентификатор» и нажмите «Включить».

Завершение настройки

Опубликуйте сайт, чтобы изменения вступили в силу. После публикации баннер cookie начнёт отображаться для посетителей вашего ресурса.