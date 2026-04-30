Подключение Google Analytics

Google Analytics — сервис для отслеживания посещаемости сайта и анализа поведения пользователей. Для интеграции потребуется идентификатор счётчика, который генерируется в личном кабинете сервиса.

Создание аккаунта и потока данных

Откройте сайт Google Analytics и нажмите кнопку «Get started today» — она расположена в правом верхнем углу и в центре главной страницы. Выберите существующий аккаунт Google или добавьте новый.

После входа нажмите «Настроить бесплатно» и заполните предложенные поля для создания нового ресурса. Примите условия использования сервиса.

Получение идентификатора счётчика

В появившемся окне выберите источник данных «Веб» и введите адрес вашего сайта. Откроется раздел «Сведения о веб-потоке» — скопируйте из него идентификатор отслеживания в формате G-XXXXXXXX.

Подключение в панели управления

Перейдите в раздел Интеграции → Счётчики посещений, найдите расширение «Google Аналитика», вставьте скопированный идентификатор в соответствующее поле и нажмите «Включить».