Подключение Google Диспетчера тегов

Google Tag Manager позволяет управлять тегами и скриптами на сайте без редактирования кода — добавлять счётчики, пиксели и другие инструменты аналитики через единый интерфейс.

Регистрация и создание контейнера

1. Перейдите на сайт Google Tag Manager и нажмите «Регистрация».

2. Заполните необходимые поля: название аккаунта, название контейнера и место его использования (веб).

3. Сохраните настройки и примите пользовательское соглашение.

Подключение к сайту

4. После принятия соглашения скопируйте идентификатор контейнера и вставьте его в поле настроек расширения в панели управления вашим сайтом. Расширение Google Диспетчера тегов будет добавлено на сайт.

Создание тега и триггера

5. В рабочей области нажмите «Добавить новый тег». Выберите тип тега из предложенных или создайте собственный.

6. Например, для добавления произвольного кода выберите тип «Пользовательский HTML» — содержимое можно вставить из буфера обмена или написать вручную.

7. Задайте триггер — условие, при котором тег будет срабатывать. Например, для отслеживания отправки форм выберите тип триггера «Отправка формы» и настройте его:

Установите флажки «Ждать теги» и «Проверка ошибок» — это гарантирует срабатывание только при успешной отправке заявки

В выпадающем меню выберите событие «Event» → равно → Form:Заявка:Success

8. Нажмите «Сохранить», задайте имя тегу и триггеру и сохраните изменения.

Публикация

9. Чтобы все изменения вступили в силу на сайте, нажмите красную кнопку «Опубликовать» в правом верхнем углу рабочей области.