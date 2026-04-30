Подключение Google Search Console
Google Search Console позволяет отслеживать индексацию сайта в поиске Google и управлять его присутствием в результатах выдачи. Предусмотрено два способа подтверждения прав на сайт — через HTML-тег или через DNS-запись.
Способ 1: Подтверждение через HTML-тег
1. Откройте Google Search Console и войдите в аккаунт Google.
2. Введите адрес сайта в поле «Ресурс с префиксом URL» и нажмите «Продолжить».
3. В списке методов подтверждения выберите «Тег HTML». Скопируйте содержимое тега — он выглядит так: <meta name="google-site-verification" content="eyHrT4pkfFOpxMCnqt5gCU7qTFRTarYxm_4Pm4x0-20" />
Вам нужна только часть из атрибута content, без кавычек: eyHrT4pkfFOpxMCnqt5gCU7qTFRTarYxm_4Pm4x0-20
4. В панели управления сайтом перейдите в Интеграции → Подтверждение прав, вставьте скопированный код в поле напротив расширения «Гугл для веб-мастеров (Префикс)» и нажмите «Включить».
5. Вернитесь в Search Console и нажмите «Готово». После завершения настройки появится уведомление об успешном подтверждении прав.
Способ 2: Подтверждение через DNS-запись
1. В Search Console введите адрес сайта в поле «Доменный ресурс» и нажмите «Продолжить».
2. В списке провайдеров выберите значение «Любой», затем скопируйте код, который стоит после знака =.
3. В панели управления сайтом перейдите в Интеграции → Подтверждение прав, вставьте код в поле напротив расширения «Гугл для веб-мастеров (Домен)» и нажмите «Включить».
⚠️ Домен должен быть предварительно подключён к сайту и настроен.
4. Вернитесь в Search Console и нажмите «Подтвердить». Сразу после этого может появиться сообщение об ошибке — это нормально. Права на сайт подтверждаются с небольшой задержкой в несколько секунд или минут.
5. Чтобы завершить процесс, разверните панель настроек в Search Console и перейдите в добавленный ресурс — он появится в левом верхнем углу после входа в аккаунт Google. Готово!
