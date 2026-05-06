Подключение онлайн-платежей через Т-Банк

Шаг 1. Заключение договора с банком

Для приёма карточных платежей на сайте сначала необходимо подключиться к платёжному сервису. Перейдите на официальный сайт Т-Банка и оставьте заявку на подключение эквайринга.

После этого с вами свяжется менеджер банка: расскажет об условиях, поможет подготовить документы и предоставит доступ к тестовой среде для проверки работы платежей.

Шаг 2. Настройка интеграции в 🌱kvitly

Когда договор будет заключён, откройте панель управления и перейдите в раздел «Интеграции» → «Приём платежей». Найдите интеграцию «Т-Банк» и введите необходимые данные:

ID Терминала — доступен на вкладке «Терминалы» в настройках магазина в личном кабинете Т-Банка

— доступен на вкладке «Терминалы» в настройках магазина в личном кабинете Т-Банка Пароль — там же, на вкладке «Терминалы»

Шаг 3. Настройка формы заказа

Перейдите в раздел «Заказы» → «Формы заказов». Создайте новую форму кнопкой «Добавить форму» или откройте настройки уже существующей. Убедитесь, что в форме присутствует поле «Электронная почта» — оно обязательно.

В разделе «Оплата» активируйте опцию «Оплата через Т-Банк». При необходимости укажите цену товара и выберите валюту, затем нажмите «Сохранить форму».

Шаг 4. Привязка формы к кнопке на сайте

Откройте дизайн-редактор, добавьте нужный раздел с кнопкой и кликните по ней. В параметре «Действие» выберите «Форма» и укажите форму с подключёнными платежами. Сохраните изменения и опубликуйте сайт.

💡 При желании после успешной оплаты можно показывать страницу благодарности — инструкция по её настройке доступна в базе знаний.

Теперь вы можете выбрать форму для определенной кнопки на сайте, либо для корзины товаров.

Шаг 5. Проверка

Перейдите по ссылке опубликованного сайта и протестируйте оформление заказа. Если всё настроено корректно, после отправки формы через несколько секунд появится окно выбора способа оплаты.

Готово — теперь ваш сайт принимает онлайн-платежи через эквайринг Т-Банка.