Подключение Unisender для email-рассылок
Unisender — платформа для автоматических массовых рассылок по email и SMS с удобным интерфейсом и гибкими настройками интеграций. Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь на сайте unisender.com.
Создание списка контактов в Unisender
После регистрации перейдите в раздел «Контакты» → «Списки контактов» и нажмите «Создать список». Введите название списка — оно будет использоваться для удобной навигации внутри сервиса.
Подключение интеграции в kvitly
Откройте панель управления kvitly, перейдите в раздел «Интеграции» и найдите Unisender. Нажмите «Добавить новый список» и заполните следующие поля:
- Название — любое удобное название для идентификации списка
- Ключ API — найти его можно в настройках аккаунта Unisender согласно инструкции
- Подтверждение — выберите один из трёх способов в выпадающем меню; подробнее о различиях между ними читайте в соответствующей инструкции
- Метки — добавьте метку, которая будет присваиваться подписчику; как работают метки — в отдельной статье
- Идентификатор списка — ID списка из его настроек в Unisender
Нажмите «Добавить», затем «Обновить».
Настройка инструментов подписки и отписки
В настройках списка прокрутите страницу вниз и найдите раздел «Инструменты подписки и отписки». Заполните необходимые поля и сохраните изменения. Здесь же с помощью встроенного редактора можно настроить письмо, которое получит пользователь после подписки.
Привязка к форме заказа
Перейдите в «Настройку форм», откройте вкладку «Автоматизация» и укажите, в каких формах будет использоваться созданный список.
⚠️ Убедитесь, что в форме заказа присутствует обязательное поле «Электронная почта» — без него интеграция работать не будет.
После настройки все адреса из заказов, отправленных через подключённую форму, будут автоматически попадать в ваш список Unisender — сразу после того, как пользователь подтвердит подписку. Эту базу вы сможете использовать для регулярных рассылок.
