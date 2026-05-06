Подключение Unisender для email-рассылок

Unisender — платформа для автоматических массовых рассылок по email и SMS с удобным интерфейсом и гибкими настройками интеграций. Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь на сайте unisender.com.

Создание списка контактов в Unisender

После регистрации перейдите в раздел «Контакты» → «Списки контактов» и нажмите «Создать список». Введите название списка — оно будет использоваться для удобной навигации внутри сервиса.

Подключение интеграции в kvitly

Откройте панель управления kvitly, перейдите в раздел «Интеграции» и найдите Unisender. Нажмите «Добавить новый список» и заполните следующие поля:

— любое удобное название для идентификации списка Ключ API — найти его можно в настройках аккаунта Unisender согласно инструкции

— выберите один из трёх способов в выпадающем меню; подробнее о различиях между ними читайте в соответствующей инструкции Метки — добавьте метку, которая будет присваиваться подписчику; как работают метки — в отдельной статье

— добавьте метку, которая будет присваиваться подписчику; как работают метки — в отдельной статье Идентификатор списка — ID списка из его настроек в Unisender

Нажмите «Добавить», затем «Обновить».

Настройка инструментов подписки и отписки

В настройках списка прокрутите страницу вниз и найдите раздел «Инструменты подписки и отписки». Заполните необходимые поля и сохраните изменения. Здесь же с помощью встроенного редактора можно настроить письмо, которое получит пользователь после подписки.

Привязка к форме заказа

Перейдите в «Настройку форм», откройте вкладку «Автоматизация» и укажите, в каких формах будет использоваться созданный список.

⚠️ Убедитесь, что в форме заказа присутствует обязательное поле «Электронная почта» — без него интеграция работать не будет.

После настройки все адреса из заказов, отправленных через подключённую форму, будут автоматически попадать в ваш список Unisender — сразу после того, как пользователь подтвердит подписку. Эту базу вы сможете использовать для регулярных рассылок.